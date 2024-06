Verteidigungsministerium: Die Ukraine hat im Mai eine Rekordzahl russischer Artilleriesysteme zerstört

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Suspilne.media ​

Ukrainische Truppen zerstörten im Mai 1.160 russische Artilleriesysteme, ein Rekordmonat seit Beginn der groß angelegten Invasion

Die ukrainischen Truppen haben im Mai 1.160 russische Artilleriesysteme zerstört, ein Rekordmonat seit Beginn der groß angelegten Invasion.

Dies teilte das Verteidigungsministerium der Ukraine am 1. Juni mit.

Das Verteidigungsministerium veröffentlichte eine Grafik, aus der hervorgeht, dass die bisherige Höchstzahl an zerstörten russischen Artilleriesystemen – 976 – im März verzeichnet wurde. Der Rekord wurde jedoch im Mai gebrochen.

„Dies ist ein weiterer Rekord. Im Mai haben wir 1.160 russische Artilleriesysteme zerstört. Das ist die größte Zahl an Artillerieverlusten in den zwei Jahren des Krieges“, sagte das Verteidigungsministerium. Insgesamt hat Russland seit Beginn des totalen Krieges 13.184 Artilleriesysteme verloren, berichtete der Generalstab der ukrainischen Streitkräfte am 1. Juni. In den letzten Monaten ist es der Ukraine auch gelungen, wichtiges russisches Militärgerät zu zerstören.