Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ ​

Der SBU hat einen Plan zur Veruntreuung von Haushaltsmitteln, die für die Reparatur lokaler Straßen in den Regionen Cherson und Tscherkassy vorgesehen waren, aufgedeckt. Die Täter haben dem Staat einen Schaden von mehr als 3 Mio. Griwna zugefügt, wie die Website des Sicherheitsdienstes am Donnerstag, den 30. September, berichtete.

Zwei Führungskräfte aus der Wirtschaft werden verdächtigt, die Drahtzieher eines korrupten Plans zu sein. Die Auftragnehmer schlossen mit mehreren lokalen Behörden Verträge über die Instandsetzung von Straßen ab, führten die entsprechenden Arbeiten jedoch nicht vollständig und unter Verletzung der Normen aus.

Die daraus resultierende „Differenz“ wurde in den Schatten gewaschen. Um dies zu erreichen, trugen die an den Transaktionen Beteiligten falsche Angaben in die Meldeunterlagen ein“, heißt es in dem Bericht.

Die Leiter der Auftragnehmer wurden der Unterschlagung oder Veruntreuung von Vermögenswerten durch Machtmissbrauch in besonders großem Umfang und der Urkundenfälschung im Amt (Teil 5, Artikel 191, Artikel 366 des ukrainischen Strafgesetzbuchs) verdächtigt. Die Strafverfolgungsbehörden arbeiten nun daran, weitere an dem System beteiligte Personen vor Gericht zu bringen.

Fotogalerie ansehen: Veruntreuung beim Straßenbau in zwei ukrainischen Regionen aufgedeckt

Zuvor wurde berichtet, dass das Oberste Anti-Korruptionsgericht die Angeklagten im Fall der Veruntreuung von 88 Mio. Griwna durch die Staatliche Lebensmittelgetreidegesellschaft der Ukraine freigesprochen hat. Ihr ehemaliger Leiter wurde beschuldigt, Geld für die Entgegennahme von Getreide überwiesen zu haben, das in Wirklichkeit fehlte.

Die Region Mykolajiw hat minderwertige E-Lehrbücher im Wert von 16 Millionen Euro gekauft