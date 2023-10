Ein Video von Explosionen im besetzten Berdjansk ist aufgetaucht

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

In der Nacht zum 17. Oktober haben die Streitkräfte der Ukraine erfolgreiche Angriffe auf Hubschrauber und Ausrüstung von Flugplätzen der russischen Besatzungstruppen in der Nähe der besetzten Städte Luhansk und Berdjansk durchgeführt. Dies meldete das StratCom Streitkräfte der Ukraine auf seinem Telegram-Kanal.

Allerdings gibt es noch keine Details über den Vorfall.

Auf dem vom Bürgermeister von Melitopol Ivan Fedorow veröffentlichten Video sind Detonationen und Explosionen zu sehen.

„Eine helle und laute Nacht in Berdjansk“, schrieb der Beamte unter das Video.

Wir erinnern uns: Am 13. Oktober sprengten Partisanen in Melitopol einen Eisenbahnzug in die Luft, der Munition und Treibstoff für die russischen Truppen an die Front brachte.