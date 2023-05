Die NYT hat ein Video aus der Vogelperspektive von Bachmut gezeigt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die New York Times hat ein Video aus Bachmut gezeigt, das die Folgen der „Befreiung“ durch Russland deutlich zeigt.

„Seit Monaten findet in Bachmut die längste und blutigste Schlacht des ukrainischen Krieges statt. Das von der Drohne der New York Times aufgenommene Filmmaterial zeigt die verbrannten Gebäude, zerstörten Schulen und verwüsteten Parks, die nun die einst friedliche Stadt prägen“, kommentierte die Publikation das veröffentlichte Video.

Das Video zeigt auch einige Zivilisten, die sich noch in Bachmut aufhalten.

In Bachmut tobt seit Monaten die längste und blutigste Schlacht des ukrainischen Krieges. Drohnenaufnahmen der New York Times zeigen die verbrannten Gebäude, zerstörten Schulen und verwüsteten Parks, die die einst friedliche Stadt prägen. https://t.co/iK6Q27LoYJ pic.twitter.com/sUiFfa5YOT

- The New York Times (@nytimes) May 22, 2023