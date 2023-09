Zum vierten Mal besiegt: Eine neue Niederlage der 72: Brigade der Russischen Föderation

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Dritte Unabhängige Sturmbrigade hat das Dorf Andrijiwka in Richtung Bachmut befreit und die 72. Unabhängige Motorisierte Schützenbrigade der russischen Streitkräfte „in Stücke geschlagen“. Es war diese Brigade, die amerikanische Experten zuvor als „das Symbol für die Probleme der russischen Armee“ bezeichnet hatten, weil sie bereits drei vernichtende Niederlagen erlitten hatte.

die „Minus“-Infanterie mit den Kommandeuren

Nach Angaben der Dritten Sturmbrigade wurde die russische Garnison in Andrijiwka in einer Blitzaktion abgeriegelt und von den Hauptkräften abgeschnitten. Zwei Tage später eliminierten ukrainische Kampfflugzeuge den Geheimdienstchef der gegnerischen Brigade, drei Kämpfer und fast die gesamte Infanterie der 72. separaten motorisierten Gewehrbrigade der russischen Streitkräfte sowie Offiziere und eine beträchtliche Menge an Ausrüstung.

„Ab jetzt gehen die Kämpfe weiter, unsere Einheiten verschanzen sich in neuen Stellungen. Folglich über die spezifischen Zahlen von 200x, 300x des Feindes und andere höchst interessante Details der Operation – danach“, fügen in der Dritten Angriff.

„500 Leichen“ und Flucht

Einheiten der 72. Omsbr RF haben bei früheren Gelegenheiten wiederholt erhebliche Verluste und Niederlagen bei Zusammenstößen mit dem Third Assault erlitten. Jetzt, nachdem sie sich erholt und neu formiert haben, hat der Feind einen totalen Ausfall erlebt, sagt die Brigade.