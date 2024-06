In den Vorkarpaten wurde ein Hotel für Wehrdienstflüchtige entdeckt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der Besitzer holte die „Kunden“ ab, wenn sie in den Vorkarpaten ankamen, brachte sie in seinem eigenen Hotel unter und schickte sie an die Grenze zur Slowakei.

In der Region Transkarpatien hat der Besitzer des Hotels Männer in seinem Komplex untergebracht und ihnen dann geholfen, die Grenze illegal zu überqueren. Darüber berichtete der staatliche Grenzdienst der Ukraine am Samstag, den 8. Juni.

„Der Mann suchte über soziale Netzwerke nach Personen, die illegal in die Slowakei einreisen wollten. Er traf seine „Kunden“ bei ihrer Ankunft in den Vorkarpaten, brachte sie in seinem eigenen Hotel unter und lieferte sie selbst an der Grenze ab“, heißt es in der Meldung.

Der Schleuser und sein Kunde wurden am Rande der Siedlung Novoselytsya im Bezirk Uschhorod festgenommen. Zum Zeitpunkt der Festnahme hatte letzterer es geschafft, dem Organisator 1000 Dollar zu übergeben. Der Schleuser sollte im Falle eines erfolgreichen Abschlusses der Transaktion weitere 7000 Dollar erhalten.

Die Gesetzeshüter beschlagnahmten das Geld, das Fahrzeug des Schleusers, Mobiltelefone und Wechselunterlagen.

Der Hotelbesitzer wurde festgenommen. Er wurde unter dem Verdacht des illegalen Transfers von Personen über die Staatsgrenze (Teil 3 des Artikels 332 des Strafgesetzbuches der Ukraine) angezeigt. Über die Wahl einer Zwangsmaßnahme wird derzeit entschieden.

Zuvor hatten die Grenzschutzbeamten mitgeteilt, wie viele Männer täglich an der Ausreise gehindert werden. Die Zahl dieser Verweigerungen ist nach dem Inkrafttreten des Gesetzes über die Mobilisierung gestiegen.