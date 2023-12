Die Wärmekraftwerke von DTEK erzeugten im Zeitraum Januar-November 13,6 Mrd. kWh Strom

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Wärmekraftwerke von DTEK Energo erzeugten im Zeitraum Januar-November 2023 13,6 Mrd. kWh Strom. Dies teilte der Pressedienst des Unternehmens am Montag, den 11. Dezember mit.

„Diese Menge entspricht dem durchschnittlichen Verbrauch von etwa 4,5 Millionen Familien während des Jahres“, sagte das Unternehmen und präzisierte, dass die von Wärmekraftwerken erzeugte Elektrizität das notwendige Gleichgewicht des ukrainischen Energiesystems sicherstellen konnte, auch während der Verbrauchsspitzen am Morgen und Abend.

Das Unternehmen erinnerte daran, dass die Wärmeerzeugung in der Ukraine fast am stärksten von Russlands Energieterror betroffen war.

„Trotzdem ist es unseren Energietechnikern gelungen, nicht nur die Anlagen wiederherzustellen und alle geplanten Reparaturen in Vorbereitung auf den Winter durchzuführen, sondern das ganze Jahr über einen stabilen Betrieb des Energiesystems aufrechtzuerhalten, so dass die Ukrainer mit Licht und Wärme versorgt wurden. Das tun wir auch jetzt, wo das Energiesystem aufgrund des kalten Wetters und der minimalen Reserve an verfügbaren Erzeugungskapazitäten im Lande maximal belastet ist“, zitierte der Pressedienst des Unternehmens den CEO von DTEK Energy, Ildar Saleev.

Zuvor hatte das Unternehmen mitgeteilt, dass es alle für den Beginn der Heizperiode geplanten Reparaturen an Wärmekraftwerken abgeschlossen habe.

Derzeit befindet sich der Stromverbrauch in der Ukraine auf einem Rekordniveau.