Kim warnte vor iranischen Drohnenangriffen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Zwei Gruppen iranischer Drohnen sind in die Ukraine eingeflogen. Dies gab Witalij Kim, Leiter der regionalen Militärverwaltung von Mykolajiw (RPMA), am Sonntag, den 1. Januar, in seinem Telegramm-Kanal bekannt.

„Air. Zwei Gruppen von Mopeds“, bemerkte er.

Laut der Luftalarmkarte wurde ab 21:15 Uhr in den Regionen Kirowohrad und Saporischschja Luftalarm ausgerufen.

Auch in der Region Luhansk und auf der besetzten Krim wurde traditionell Luftalarm ausgerufen…