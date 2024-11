Was Russland Nordkorea für seine Hilfe im Krieg versprochen hat: Die Daten Südkoreas

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Das Abkommen zwischen der DVRK und Russland über die Entsendung nordkoreanischer Truppen sieht bilaterale Vorteile vor. Insbesondere hat sich Russland angeblich verpflichtet, dem Militär hohe Gehälter zu zahlen.

Dies berichtet RBC-Ukraine unter Berufung auf The Korea Herald.

Der koreanische Abgeordnete Woo Sung-luck, der Botschafter Seouls in Russland war, sagte in einem Kommentar gegenüber The Korea Herald, dass der Beitritt zum Krieg gegen die Ukraine „kein schlechtes Geschäft“ für Nordkorea sei.

Ihm zufolge sind die Finanz- und Nahrungsmittelkrisen in Nordkorea dank der russischen Entschädigung für den Beitrag zum militärischen Einsatz gegen die Ukraine weitgehend gelöst.

Nach Angaben des südkoreanischen Geheimdienstes hat Russland im Gegenzug für das nordkoreanische Militär zugesagt, 600-700 Tausend Tonnen Reis pro Jahr an die DVRK zu liefern, den nordkoreanischen Soldaten, die am Krieg gegen die Ukraine beteiligt sind, ein Gehalt von 2.000 Dollar zu zahlen und Weltraumtechnologie zu teilen.

Darüber hinaus haben die Länder vereinbart, Russland im Falle eines Krieges an Kampfhandlungen auf der koreanischen Halbinsel zu beteiligen.

