Der Sicherheitsdienst hat ein Gespräch zwischen den Entführern abgefangen, in dem sie sagen, dass das Wasserkraftwerk Kachowka von einer russischen Sabotagegruppe in die Luft gesprengt wurde. Dies berichtete der Pressedienst des Sicherheitsdienstes der Ukraine am 9. Juni.

Die Eindringlinge wollten die Ukraine erpressen, indem sie den Staudamm sprengten und eine von Menschenhand geschaffene Katastrophe im Süden unseres Landes verursachten.

„Es waren nicht sie (die Ukraine – Anm. d. Red.), die den Damm gesprengt haben. Unsere Sabotagegruppe ist dort. Sie wollten die Menschen mit diesem Damm erschrecken. Es ist nicht nach Plan gelaufen, aber mehr als sie geplant haben“, sagt der russische Offizier.

Er beschreibt auch die Folgen dieser Katastrophe, die Russland zu verbergen versucht: steigende Wasserstände, Überflutung von Gebieten und Zerstörung.