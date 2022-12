Ein weiteres Mitglied der "Volksrepublik Luhansk" wurde zu 15 Jahren Haft verurteilt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

15 Jahre hinter Gittern wird ein Mitglied der sogenannten „Volksrepublik Luhansk“ verbringen. Das berichtet die Generalstaatsanwaltschaft der Ukraine.

„Die Staatsanwaltschaft hat vor Gericht bewiesen, dass ein Bewohner eines Dorfes in der Region Luhansk seit 2014 an der illegalen bewaffneten Formation der sogenannten Volksrepublik Luhansk teilgenommen hat. Während seiner Dienstzeit sicherte der Verurteilte einen Kontrollpunkt am Eingang der Stadt Lyssytschansk in der Region Luhansk, die damals unter der Kontrolle der so genannten Volksrepublik Luhansk stand. Er führte Dokumentenkontrollen durch, durchsuchte die Bürger, ihr Eigentum und ihre Fahrzeuge und überwachte die Umgebung“, heißt es in dem Bericht.

Ein Einwohner der Region Luhansk wurde der Beteiligung an einer terroristischen Vereinigung und an gesetzlich nicht vorgesehenen Aktivitäten bewaffneter Formationen für schuldig befunden und zu 15 Jahren Haft mit Beschlagnahme des Vermögens verurteilt.