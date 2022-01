Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Segodnya.ua. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der fünfte Präsident der Ukraine, Petro Poroschenko, trifft am 17. Januar mit einem Flug aus Warschau in der Ukraine ein.

Der fünfte Präsident hat dies selbst angekündigt, indem er eine Videoansprache an den Staatschef Wolodymyr Selenskyj veröffentlichte und seine Rückkehr in die Ukraine ankündigte.

Auf der Website des Flughafens Zhulyany ist angegeben, dass Wizz Air um 09:10 Uhr in Warschau ankommt:

Auf der offiziellen Website von Wizz Air ist angegeben, dass der Ticketpreis für diesen Flug bei 179 PLN (1.258,88 Hrywnja) beginnt:

Mit Preisen von 179 PLN (1.258,88 Hrywnja, ohne Gepäck) bis 453 PLN (3.185,89 Hrywnja, mit Gepäck):

Auch die Flugzeugmarke ist aufgeführt – Airbus A321neo ist das größte Mitglied der neuen Flugzeugfamilie Airbus A320neo, die vom europäischen Airbus-Konzern entwickelt wurde. Das Flugzeug ist eine tiefgreifende Modernisierung des beliebten Passagierflugzeugs Airbus A321 mit Triebwerken der neuen Generation und größeren Flügelspitzen (Sharklets).

Der Airbus A321neo wird seit April 2017 produziert und von Fluggesellschaften eingesetzt:

Der fünfte Präsident wurde bereits mehrfach auf verschiedenen Flügen in der Economy Class gesichtet. So wurde beispielsweise Petro Poroschenko auf einem Flug in der Economy Class nach Charkiw gesichtet.

Der russische Regisseur Ilya Khrzhanovsky berichtete, er habe Petro Poroshenko in der Economy Class gesehen:

„Ich glaube an die ganze demokratische Geschichte und daran, dass die Regierung ersetzbar ist. Ich saß im Flugzeug und sah, wie Poroschenko die Economy Class betrat. In Russland ist das unmöglich“, so Chrschanowski.

Aber es gibt auch Charterflüge

Radio Svoboda zeigte, wie der fünfte Präsident mit einem Falcon 7X-Charterflug zu einem Geheimurlaub auf die Malediven flog. Der Flug Kiew-Male-Kiew einschließlich des 7-tägigen Aufenthalts des Flugzeugs auf den Malediven kostet 154 000 Euro. Oder der Flug Kiew-Male, Male-Kiew mit Rückgabe des Flugzeugs in 7 Tagen kostet 119 000 EUR.

Aber es gab auch die AN-148

Auch der damalige Präsident Petro Poroschenko setzte 2015 auf ein im Inland produziertes Flugzeug – die AN-148. Mit einem Flugzeug dieses Typs mit der Kennung UR-UKR besuchte er am 24. Januar Riad.