Es werden Explosionen in Krywyj Rih gemeldet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In der Nacht zum Montag, 18. März, waren in Krywyj Rih Explosionsgeräusche zu hören. Zu diesem Zeitpunkt wurde in der Region wegen eines Drohnenangriffs Luftalarm ausgerufen, berichtet Suspilne.

„In Krywyj Rih waren Explosionsgeräusche zu hören“, heißt es in dem Bericht.

Derzeit ist der Luftalarm in den Regionen Dnipropetrowsk, Kirowohrad, Poltawa und Donezk ausgerufen.

Nach Angaben von Beobachtern wurden in der Region Krywyj Rih mehrere Shaheds registriert. Auch einige Drohnen fliegen in Richtung Krementschuk.

Wir erinnern daran, dass es am Nachmittag des 17. März in Mykolajiw zwei Explosionen während des Luftalarms gab. Die Stadt war einem Raketenangriff der russischen Invasoren ausgesetzt. Dabei kam eine Person ums Leben, acht wurden verletzt.

Außerdem warfen russische Truppen eine Bombe auf Bolshaya Pisarevka in der Region Sumy ab. Dabei wurde eine Person getötet und eine verletzt.