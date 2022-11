Wereschtschuk forderte die Einwohner von Cherson auf, zu evakuieren.

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die stellvertretende Ministerpräsidentin und Ministerin für die Wiedereingliederung der vorübergehend besetzten Gebiete, Iryna Wereschtschuk, forderte die Einwohner von Cherson auf, für die Wintermonate in sicherere Regionen des Landes zu evakuieren. Dies teilte sie am Montag, den 21. November, in ihrer Telegrammbotschaft mit.

„Die Regierung bietet eine kostenlose Evakuierung nach Krywyj Rih, Mykolajiw und Odessa an, mit der Möglichkeit einer weiteren Umsiedlung in die Regionen Kirovohrad und Chmelnyzkyj oder in die westlichen Regionen der Ukraine“, schrieb sie.

Die Beamtin wies darauf hin, dass ihr Appell vor allem Frauen mit Kindern, ältere Menschen, Kranke und Vertreter von Gruppen mit geringer Mobilität betrifft.

„Die Umsiedler werden kostenlos in Unterkünften untergebracht, erhalten humanitäre Hilfe, Lebensmittel und medizinische Unterstützung. Hilfe wird auch in Form eines Zertifikats für Binnenvertriebene und finanzieller Unterstützung durch den Staat und internationale Organisationen geleistet“, fügte Wereschtschuk hinzu.

Zuvor hatte der Leiter der regionalen Staatsverwaltung von Cherson, Jaroslaw Januschewitsch, die Bewohner der befreiten Gebiete der Region zur Evakuierung aufgefordert. Ihm zufolge ist dies auf die hohe Bedrohung durch den Beschuss der Russischen Föderation und die schwere Zerstörung der Infrastruktur in der Region zurückzuführen…