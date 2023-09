Der Westen kann nicht sagen, was ein Sieg ist - Danylov

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Partner der Ukraine tun sich immer noch schwer zu beantworten, was genau ein Sieg für die Ukraine wäre. Das sagte der Sekretär des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates Olexij Danilow in einem Interview mit der Journalistin Natalia Mosiychuk, das am Freitag, den 29. September veröffentlicht wurde.

„Die Nicht-Anerkennung der Fragmentierung Russlands. Sie haben Angst davor, und das ist wahr. Niemand kann noch eine klare Antwort auf die Frage geben, was unser Sieg ist“, erklärte er.

Danilow zufolge muss die ukrainische Seite klar verstehen, „ob sie bis zum Sieg auf unserer Seite sind oder ob sie für eine bestimmte Zeit auf unserer Seite sind, und dann werden sie schauen und einige Schlüsse daraus ziehen.“

Der Sekretär des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates stellte fest, dass „wir den Staat verteidigen müssen, wir müssen ihn vom Aggressor befreien. Denn wenn wir auf diesem Weg stehen bleiben, wird sich jeder an uns rächen. Und nicht nur Putin.“

Zuvor hatte der Präsident Wolodymyr Selenskyj erklärt, wie der Sieg der Ukraine aussehen sollte. Ihm zufolge sollten alle künftigen Versuche eines Aggressors, auf unser Territorium zurückzukehren, nicht über die kranke Fantasie derjenigen hinausgehen, die solche Pläne schmieden.