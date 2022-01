Ein Wirbelsturm kommt in die Ukraine: Was vom Wetter zu erwarten ist

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Segodnya.ua. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Segodnya.ua ​

Das Wetter in der Ukraine wird sich am 30. Januar verschlechtern, aber am 31. Januar wird es wärmer werden. Die Wetterfrösche warnen vor Schnee und starkem Wind.

sagte die Prognostikerin Natalia Didenko auf Facebook.

Natalia Didenko sagte, dass die Böen 15-22 m/s erreichen würden.

Sie rät, alles von Balkonen zu entfernen, was herunterfallen oder fliegen könnte. Die atmosphärische Front des nördlichen Wirbelsturms wird über die Ukraine ziehen und Schnee, Schneeregen und möglicherweise Schneestürme bringen.

Der Meteorologe warnte insbesondere Touristen in den Karpaten davor, am 30. Januar in die Berge zu gehen.

Darüber hinaus fügte sie hinzu, dass in Kiew auch ein starker Westwind vorhergesagt wird und in der Nacht starker Schneefall möglich ist. Die Niederschläge werden sich im Laufe des Tages abschwächen und am Abend wieder verstärken.

Und das Wetter in der Ukraine wird am Montag, 31. Januar, überwiegend warm sein. Die Prognosen sagen voraus, dass die Niederschläge an diesem Tag abklingen werden.

Wie lange wird der Winter in der Ukraine bleiben?

Die Hälfte der südlichen Regionen der Ukraine – Odessa, Mykolajiw, die Region Cherson und die Krim – werden den Februarfrost überhaupt nicht bemerken. Die Erwärmung beginnt Ende Januar und hält fast den ganzen Februar über an.

Die Wetterfrösche sagen, dass mit Ausnahme der Woche vom 7. bis 14. Februar die Temperatur tagsüber über Null und nachts nicht mehr als -5 Grad betragen wird.

Die Regionen Nikolaev und Cherson sowie Saporischschja werden vom 11. bis 13. Februar mit starkem Schnee bedeckt sein. Ein Wirbelsturm wird Odessa abgeschwächt erreichen, es wird Regen mit Graupel und Schnee zum Schmelzen geben. Es ist möglich, dass die Odessaner den Schnee bis Dezember vergessen werden.

In den Regionen Saporischschja und Dnipropetrowsk wird das gleiche Wetter wie in den zentralen Regionen erwartet: zwei Wochen Frost in der Monatsmitte. Die Tagestemperaturen liegen bei minus 1-3 Grad, die Nachttemperaturen bei minus 12-15 Grad. Im Zentrum der Ukraine wird es jedoch fast keinen Niederschlag geben. Nur Anfang und Mitte Februar kann es 2-3 Tage mit wenig Schnee geben. Nach dem 24. Februar kann es in diesen Gebieten merklich wärmer werden.

Der Winter wird der längste im Osten der Ukraine sein. In den Oblasten Charkiw, Donezk und Luhansk wird es erst in den letzten Februartagen zu Schnee und Frost kommen. Und vom 6. bis 25. Februar wird das Wetter kalt und klar sein mit Tagestemperaturen von -5 C und darunter und Nachttemperaturen von -12 C und darunter.