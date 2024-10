Es wird eine Antwort auf die Missbräuche der MSEC geben - Präsident

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Hunderte von Fällen von Verstößen auf verschiedenen Ebenen aufgrund unfairer Arbeit der MSEC wurden registriert. Selenskyj kündigte systemische, personelle und verfahrenstechnische Reaktionen an.

In der Ukraine wird auf Fälle von Korruption bei der Arbeit von Zentren für medizinische und soziale Expertise reagiert. Insbesondere werden personelle Umbesetzungen erwartet. Dies erklärte Präsident Wolodymyr Selenskyj in seiner Abendansprache am 21. Oktober.

Nach Angaben des Staatschefs fanden heute vorbereitende Sitzungen vor der Sitzung des Rates für nationale Sicherheit und Verteidigung der Ukraine statt.

„Eine Menge neuer Details. Leider, Hunderte von Episoden von Verstößen auf verschiedenen Ebenen durch unehrliche Arbeit der MSEC. Es wird systemische, personelle und verfahrenstechnische Antworten geben“, sagte der Präsident.

Zuvor ernannte Selenskyj eine Sitzung des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates zur Situation mit den medizinischen und sozialen Expertenkommissionen und der Registrierung von falschen Behinderungen.

Wir erinnern daran, dass der Generalstaatsanwalt Andrej Kostin über die ersten Ergebnisse der Inspektion über den Erwerb von Behinderungen durch Staatsanwälte berichtet hat. Eine offizielle Untersuchung ergab, dass 61 Staatsanwälte der Region Chmelnyzkyj Behinderungen haben, wobei 80 Prozent von ihnen diese vor der umfassenden Invasion erworben haben.