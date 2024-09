Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Dies ist notwendig, um die historische Gerechtigkeit wiederherzustellen, um die Deregulierung umzusetzen, betonte die Nationalbank.

Die Nationalbank der Ukraine leitet die Änderung des Namens der umlaufenden Münzen von „Kopeke“ in „Step“ ein. Dies teilte der Pressedienst der Nationalbank der Ukraine am Montag, den 2. September mit.

Dies ist im Namen der historischen Gerechtigkeit, zum Zwecke der Entkultivierung und zur Wiederbelebung der nationalen Traditionen notwendig.

„Nachdem wir die Geschichte des Geldumlaufs in der Ukraine erforscht haben, sind wir zu dem unwiderlegbaren Schluss gekommen, dass ein solcher Name für eine Wechselgeldmünze wie „Kopeke“ eigentlich ein Symbol der Moskauer Besatzung ist“, heißt es in der Mitteilung.

„Heute fordert das ukrainische Volk alles zurück, was ihm ungerechterweise gestohlen und durch die Kreml-Erzählung verstümmelt wurde. Es ist an der Zeit, die Gerechtigkeit wiederherzustellen und im Währungssystem die Währungssouveränität von jeglicher Verwandtschaft mit Moskau zu befreien. Wir haben unser eigenes, einheimisches ukrainisches Wort für kleine Münzen – es ist das Wort „Schritt“, betonte der Chef der Nationalbank der Ukraine, Andrij Pyschnyj.