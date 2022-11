Es wird keine Verhandlungen mit Russland ohne die Ukraine geben - Biden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Befreiung von Cherson ist ein bedeutender Sieg für die Ukraine vor dem Hintergrund ihres Widerstands gegen die russische Aggression. Die Vereinigten Staaten werden nicht mit Russland verhandeln, ohne die Ukraine selbst. Dies sagte US-Präsident Joseph Biden am Montag, den 14. November, auf einer Pressekonferenz in Bali.

Der amerikanische Regierungschef beantwortete die Fragen der Reporter, ob der Rückzug Russlands aus Cherson einen Wendepunkt im Krieg darstelle und ob die USA bereit seien, die Ukraine zu unterstützen, um das erklärte Ziel Kiews, das gesamte Gebiet zusammen mit der Krim zu befreien, zu verwirklichen.

„Dies ist ein bedeutender, wichtiger Sieg für die Ukraine. Ich kann dem Mut, der Entschlossenheit und den Fähigkeiten des ukrainischen Volkes und des ukrainischen Militärs nur Beifall zollen. Sie waren wirklich außergewöhnlich“, sagte er.

Er sagte, die USA „werden dem ukrainischen Volk weiterhin die Möglichkeit geben, sich selbst zu verteidigen“.

„Und wir werden nicht an Verhandlungen teilnehmen. Nichts über die Ukraine ohne die Ukraine. Das ist eine Entscheidung, die die Ukrainer treffen müssen“, sagte Biden.

Der US-Präsident äußerte die Ansicht, dass es in den Wintermonaten zu einer „gewissen Verlangsamung“ auf dem Schlachtfeld kommen werde. Vor allem, weil man sich „nicht mehr so leicht im Land bewegen kann“. Die Russische Föderation wird jedoch nicht mehr in der Lage sein, ihr ursprüngliches Ziel zu erreichen.

„Ich bin mir sicher: Russland wird die Ukraine nicht so besetzen können, wie sie es anfangs wollten“, betonte Biden…