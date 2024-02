Yandex NV hat seine Zusammenarbeit mit der Russischen Föderation beendet und verkauft eine Sparte für 5,2 Milliarden Dollar

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Muttergesellschaft Yandex NV hat sich auf einen Deal im Wert von rund 5,2 Milliarden Dollar geeinigt, um ihr russisches Geschäft zu verkaufen, darunter auch die beliebteste Suchmaschine Russlands. Dies berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Montag, den 5. Februar, unter Berufung auf eine Erklärung des Unternehmens.

Die Investoren erhalten Anteile an der PJSC Yandex International, die Ende letzten Jahres in der russischen Sonderwirtschaftszone Kaliningrad registriert wurde. Der Gesamtwert des Deals beläuft sich vorbehaltlich von Anpassungen auf 475 Milliarden Rubel und wird in bar und in Aktien der Klasse A der Muttergesellschaft bezahlt.

Zu den Käufern gehören neben dem Management von Yandex auch ein Fonds, der mit dem Ölriesen PJSC LUKOIL verbunden ist, sowie mehrere nicht sanktionierte Unternehmer.

Die Verhandlungen zur Beendigung der Zusammenarbeit dauerten mehr als ein Jahr. Sie machten den Weg frei für die in den Niederlanden registrierte Muttergesellschaft von Yandex, einige Projekte im Ausland zu entwickeln.

Der Publikation zufolge ist Yandex, das auch eine beliebte Reisebuchungs-App und eine E-Commerce-Plattform in Russland besitzt, nach dem Einmarsch Russlands in der Ukraine stark unter Druck geraten.

Es sei darauf hingewiesen, dass das Moskauer Gericht Taganskij Google „einer Ordnungswidrigkeit für schuldig befunden“ hat: die Weigerung, wahre Fakten über den Krieg Russlands gegen die Ukraine zu entfernen. Google LLC wurde zu einer Verwaltungsstrafe von vier Millionen Rubel verurteilt.