Die Zahl der Befürworter von Friedensgesprächen mit Russland hat zugenommen - Umfrage

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Vor einem Jahr waren 21 Prozent der Befragten der Meinung, dass Verhandlungen mit Russland „ein effektiver Weg zum Frieden sind, der jetzt genutzt werden sollte“, während 63 Prozent dieser Meinung nicht zustimmten.

Im vergangenen Jahr hat die Zahl der Befürworter von Friedensgesprächen mit Russland unter den Ukrainern zugenommen. Dies geht aus den Daten der Umfrage des Rasumkow-Zentrums hervor.

Im September 2024 ist der Anteil derer, die dies glauben, auf 35 Prozent gestiegen, obwohl eine relative Mehrheit (48 Prozent) nicht damit einverstanden ist.

Diejenigen, die dem Urteil „Verhandlungen mit Russland sollten erst stattfinden, nachdem seine Truppen ab dem 23. Februar 2022 an die Konfrontationslinie gedrängt worden sind“ zustimmen, haben ebenfalls zugenommen. Ihr Anteil ist von 25 Prozent auf 37 Prozent gestiegen. Gleichzeitig ist der Anteil derjenigen, die dem nicht zustimmen, von 61 Prozent auf 41 Prozent gesunken.

Der Anteil derjenigen, die der Meinung sind, dass „Verhandlungen mit Russland erst nach der Verlegung (dem Abzug) seiner Truppen an den Grenzen ab 1991 geführt werden sollten“, ist gesunken (ihr Anteil sank von 61% auf 49%, 24% bzw. 29% stimmen dem nicht zu).

Die Umfrage wurde unter den 2016 Befragten vom 20. bis 26. September 2024 per Face-to-Face-Methode in allen Regionen der Ukraine durchgeführt, mit Ausnahme der vorübergehend besetzten und der Gebiete, in denen die Feindseligkeiten andauern.