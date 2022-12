Die Zahl der COVID-Krankenhausaufenthalte in der Ukraine steigt - leitender Sanitätsarzt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In der Ukraine steigt die Zahl der Krankenhausaufenthalte von Patienten mit COVID-19, während die Impfraten aufgrund des Krieges gesunken sind. Dies teilte der stellvertretende Gesundheitsminister und Chefarzt des Gesundheitswesens, Igor Kuzin, am 30. Dezember in einem TV-Marathon mit.

Ihm zufolge stieg die Zahl der Krankenhausaufenthalte in der letzten Woche um 14%, fast dreitausend Ukrainer wurden in Krankenhäuser eingeliefert. In den meisten Fällen sterben Menschen über 60 Jahre.

„COVID-19 zirkuliert weiter und fordert Menschenleben, es trägt dazu bei, dass die Belastung für das Gesundheitssystem weiter zunimmt“, sagte der leitende Arzt des Gesundheitswesens.

Er betonte auch, dass die Impfraten stark zurückgegangen sind, „vor allem wegen der Sicherheitsprobleme während des Krieges“.

„In der vergangenen Woche wurden etwa 47 Tausend Impfungen durchgeführt, das ist ziemlich wenig. Die Menschen bekommen überwiegend nur die Auffrischungsdosen. Es ist die Kohorte der gewissenhaften Bürger, die zu den Impfstellen kommen und sich vollständig impfen lassen“, präzisierte Kuzin.

Der stellvertretende Minister fügte hinzu, dass jetzt eine ausreichende Menge an Impfstoffen zur Verfügung steht…