Das Tempo der Impfungen in der Ukraine hat sich beschleunigt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In den vergangenen 24 Stunden wurden in der Ukraine 63.919 Menschen gegen das Coronavirus geimpft. Dies teilte das Gesundheitsministerium am Dienstag, 8. Februar, mit.

„Am 7. Februar wurden in der Ukraine 63.919 Menschen gegen COVID-19 geimpft. Die erste Dosis erhielten 19.526 Personen, die zweite Dosis 28.877 Personen, eine weitere Dosis 543 Personen und eine Auffrischungsdosis 14.973 Personen“, heißt es in dem Bericht.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums wurden seit Beginn der Impfkampagne 15.478.008 Personen geimpft, von denen 15.478.006 eine erste Dosis erhielten, 14.809.443 Personen zwei Dosen, 20.875 Personen erhielten eine zusätzliche Dosis und 474.203 Personen eine Auffrischungsdosis. Insgesamt wurden 30.782.527 Impfungen verabreicht.