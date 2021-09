Zahl der neuen COVID-Fälle verdoppelt sich - MOH

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

In der Ukraine wurden in den letzten 24 Stunden 6.552 neue Fälle des Coronavirus COVID-19 festgestellt. Das ist mehr als das Doppelte der gestrigen Zahl, teilte das Gesundheitsministerium am Dienstag, den 28. September, mit.

Zu den neuen Fällen gehören 574 Kinder und 165 Beschäftigte im Gesundheitswesen. Ebenfalls im Laufe des Tages: 1.288 Personen ins Krankenhaus eingeliefert; 143 Todesfälle; 2.927 Personen genesen.

In den vergangenen 24 Stunden wurden die meisten bestätigten Fälle in den Regionen Dnipropetrowsk (595), Charkiw (547), Donezk (528), Saporischschja (500) und Kiew (461) registriert.

Insgesamt erkrankten während der Pandemie in der Ukraine 2.401.956 Menschen, von denen sich 2.248.071 erholten und 55.866 starben.

Zahl der neuen Fälle von COVID -19 in den Regionen der Ukraine:

Kiew – 461 * Gebiet Winniza – 93 * Gebiet Wolhynien – 208 * Dnipropetrowsk – 595 * Gebiet Donezk – 528 * Gebiet Schytomyr – 80 * Gebiet Sakarpattia – 78 * Gebiet Saporischschja – 500 * Gebiet Iwano-Frankiwsk – 131 * Gebiet Kiew – 269 * Gebiet Kirowograd – 18 * Gebiet Lugansk – 337 * Gebiet Lwiw – 50 427 * Mykolaivska – 106 * Odesska – 431 * Poltavska – 206 * Rivnenska – 218 * Sumska – 182 * Ternopilska – 134 * Kharkivska – 547 * Khersonska – 82 * Khmelnitska – 141 * Cherkaska – 269 * Chernivetska – 415 * Chernihivska – 96, Das Gesundheitsministerium bereitet sich auf einen Höhepunkt der Coronavirus-Inzidenz im November vor, geht aber bereits im Oktober von einer hohen Belastung des medizinischen Systems aus. Diese Vorhersage wurde vom leitenden Sanitätsarzt Igor Kuzin getroffen.



Es wurde auch berichtet, dass fünf ukrainische Regionen bereits die orangefarbene Zone einhalten.