Die Zahl der Opfer des Angriffs auf Konstantinowka ist gestiegen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Zahl der Opfer des russischen Angriffs auf Kostiantynivka in der Region Donezk ist auf 17 Menschen gestiegen. An den Folgen des Beschusses ist eine weitere Frau im Krankenhaus gestorben. Darüber am Donnerstag, 21. September, sagte der Leiter der MVA Konstantinowka Alexej Roslow in Kommentaren Suspilnyi Donbass.

„Diese Frau ist das siebzehnte Opfer des russischen Angriffs auf die Stadt am sechsten September. An diesem Tag wurden durch den Beschuss des Marktes nach den letzten Angaben der Staatsanwaltschaft von Donbass 15 Menschen getötet. Eine weitere verwundete Frau starb am 11. September in einem Krankenhaus in Dnipro“, sagte er.

Er wies auch darauf hin, dass einige der Verwundeten noch immer in Krankenhäusern liegen.

„In Dnipro bleiben drei Verwundete, in Konstantinowka – vier“, betonte er.