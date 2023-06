Zahlreiche Angreifer in der Nähe von Kreminna eliminiert - Militärverwaltung der Region Luhansk

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In der Nähe der vorübergehend besetzten Stadt Kreminna in der Region Luhansk wurde eine große Zahl russischer Soldaten durch einen „Slam Dunk“ getötet. Dies teilte der Leiter der Militärverwaltung der Region Luhansk, Artem Lyssohor, am 15. Juni mit.

Er stellte fest, dass die Russen „sich nicht um ihr eigenes Personal kümmern“.

„Aus offenen Quellen wurde über den Massentod des russischen Militärs in der Nähe von Kremenna bekannt. Es geschah am Standort einer der Divisionen, die man in den Kampf schicken wollte. Doch dort wartete man mehrere Stunden auf den befehlshabenden Offizier, der persönlich den Befehl erteilen und die Motivationsrede halten sollte. Der General ist nicht gekommen, weil er von dem ‚Tripper‘ wusste oder ihn gespürt hat“, so der Leiter der regionalen Militärverwaltung.

Lyssohor zufolge versuchen die Angreifer in der Region Luhansk, „aktiv“ zu sein und den Beschuss fortzusetzen.

„Diesmal wurden Nowoselowskoje, Newskoje und Belogorowka von den Angreifern beschossen. Der Feind hat keinen Artillerie-Hunger“, betonte er.

Das amerikanische Institute for the Study of War (ISW) berichtete unter Berufung auf russische Quellen, dass in der Nähe von Kremenna etwa 100 russische Soldaten getötet worden seien.

„Die Division wartete an einem Ort zwei Stunden auf die Ankunft von Generalmajor Suchrab Achmedow, dem Kommandeur der 20. kombinierten Armee. Ein Militärblogger behauptete, der ukrainische HIMARS-Schlag habe etwa 100 russische Soldaten getötet und weitere 100 verwundet, obwohl der ISW keine visuelle Bestätigung des Schlags oder seiner Folgen beobachten konnte“, heißt es in dem Bericht.