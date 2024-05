Zahlreiche Explosionen werden von der Krim gemeldet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In vielen Städten der Krim waren Explosionen zu hören. Außerdem wurde in den sozialen Netzwerken von Angriffen auf zwei Flugplätze – Belbek und Gwardejskoje – berichtet.

In verschiedenen Städten der vorübergehend besetzten Krim waren am Abend des Mittwochs, 15. Mai, Explosionen zu hören. In sozialen Netzwerken wird über einen massiven Raketenangriff auf die Halbinsel geschrieben. Allerdings gibt es noch keine zuverlässigen Informationen.

Insbesondere nach dem Telegram-Kanal Crimean Wind, Explosionen werden von den Bewohnern von Simferopol, Sewastopol und Dschankoj gehört. Auch Bewohner der Siedlung Gvardeyskoye, wo sich der Militärflugplatz befindet, berichteten von lauten Explosionen.

Sechs Explosionen wurden auch in der Gegend des Flugplatzes Belbek in Sewastopol gemeldet.

Außerdem wurde in sozialen Netzwerken berichtet, dass Explosionen in Novofedorovka, Evpatoria, Saki und Kertsch zu hören waren.

Der Verkehr auf der Krim-Brücke ist blockiert.

Inzwischen melden die Besatzungsbehörden den angeblichen Abschuss mehrerer Luftziele. Auch in Rospabliki herrscht Panik wegen eines möglichen Angriffs auf die Krim-Brücke.

Krimwind berichtet unter Berufung auf die Quelle von einem möglichen Treffer auf das Treibstoffdepot auf dem Flugplatz Belbek. Angeblich ist dort ein Feuer ausgebrochen, aber diese Information bedarf der Klärung.

Erinnern Sie sich, gestern Abend hörte man starke Explosionen in Sewastopol und Evpatoria. Es wurde insbesondere über die Auswirkungen auf den Flugplatz Belbek berichtet. Das russische Verteidigungsministerium sprach von angeblich 10 abgeschossenen ATACMS-Raketen.