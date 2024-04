Zelenska traf sich mit Königin Mary in Dänemark

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die First Lady der Ukraine, Olena Zelenska, hat sich mit Königin Mary in Dänemark getroffen und ihr für ihre Zusammenarbeit in allen Belangen gedankt. Darüber berichtete Zelenskaya auf Facebook.

„Das dänische Königshaus unterstützt die Ukraine seit dem Beginn der russischen Invasion. Bei einem Besuch in Dänemark im vergangenen Jahr hatten der Präsident der Ukraine und ich die Ehre, Königin Margrethe II. zu treffen“, sagte Olena Zelenska.

Sie fügte hinzu, dass sie sich heute freue, bereits mit Königin Mary von Dänemark zusammenzutreffen.

„Wie ihre gesamte Familie ist auch die Königin von Dänemark in der Öffentlichkeit aktiv, unter anderem als Schirmherrin von mehr als 30 Organisationen, die unter anderem humanitäre Hilfe leisten, sich um das Gesundheitswesen kümmern und die Rechte der Frauen schützen… Ich bin der königlichen Familie dankbar dafür, dass Dänemark einer unserer größten und zuverlässigsten Partner in allen Belangen ist“, betonte die First Lady der Ukraine.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass die dänische Regierung einen Zuschuss in Höhe von 1,45 Millionen Dollar für den Wiederaufbau der Ukraine bereitstellt.