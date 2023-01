Ein Zug mit toten Invasoren ist in Russland eingetroffen - Generalstab

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Am Donnerstag, den 5. Januar, kam ein Zug mit Kühlschränken voller toter Russen aus Rostow am Don in der Region Kemerowo an. Dies teilte der Generalstab der ukrainischen Streitkräfte am 8. Januar mit.

Die Leichen sollen in örtliche Leichenhallen gebracht werden…