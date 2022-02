Zusammenfassung des Sonntags: COVID-Tabletten und zwei verwundete Kämpfer

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Tschechische, österreichische und slowakische Außenminister besuchen Donbass

Der tschechische Außenminister Jan Lipavsky, der österreichische Außenminister Alexander Schallenberg und der slowakische Außenminister Ivan Korchok werden Anfang nächster Woche zu einem gemeinsamen Besuch in die Ukraine reisen. Ziel des ersten Besuchs der Außenminister der Länder des Slawkow-Formats ist es, angesichts der aggressiven Handlungen Russlands Solidarität mit unserem Staat zu zeigen.

Medien schätzen die Zahl der Opfer einer russischen Invasion in der Ukraine

Das Weiße Haus hat angedeutet, dass Kiew im Falle einer umfassenden Invasion innerhalb weniger Tage fallen könnte. Offiziellen Angaben zufolge könnte die Offensive in den kommenden Tagen stattfinden, was von den Wetterbedingungen abhängt. Insbesondere wird der Boden aufgrund des ab dem 15. Februar vorhergesagten Frosts gut gefrieren, so dass sich die russischen Truppen abseits der Straße bewegen können.

Zwei Soldaten der ukrainischen Streitkräfte im Donbass verwundet

Die Separatisten beschossen die Region mit Drohnen, Granatwerfern und Handfeuerwaffen. Infolge des Beschusses wurden zwei Soldaten der Operation United Forces verwundet. Sie befinden sich jetzt in medizinischen Einrichtungen. Ihr Gesundheitszustand ist zufriedenstellend.

Ljaschko: Ukraine erhält Charge von COVID -Tabletten

Die erste Charge von Molnupiravir-Tabletten gegen das Coronavirus COVID-19 des US-Pharmaunternehmens Merck Sharp ist in der Ukraine eingetroffen