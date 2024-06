Zwei Direktoren der Abteilungen der Ayboks Bank wurden verhaftet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Nach drei Verdächtigen wird gefahndet und es werden Maßnahmen ergriffen, um sie an die Ukraine auszuliefern, wo sie sich einer Anklage stellen müssen.

Das Gericht hat beschlossen, zwei Abteilungsleiter der JSC Ayboks Bank, die etwa 5 Milliarden Hrywnja für illegale Kasinos gewaschen hat, in Haft zu nehmen, drei Verdächtige werden gesucht. Darüber berichtete am Dienstag, den 18. Juni, der Pressedienst des Amtes für wirtschaftliche Sicherheit.

„Während der Ermittlungen wurde festgestellt, dass die Verdächtigen zusammen mit den Aktionären der Bank ein System zur Legalisierung von Geldern mit Hilfe von Myscoding organisiert haben. Zu dessen Umsetzung wurden mehr als 20 kontrollierte Unternehmen gegründet, die Konten in dieser Bank eröffneten. In der Zukunft zahlten Spieler illegaler Online-Casinos Geld auf die Konten der genannten Unternehmen ein, um ihre Spielkonten aufzuladen. Gleichzeitig gaben sie im Verwendungszweck Zahlungen für nicht existierende Waren und Dienstleistungen an“, heißt es in dem Bericht.

Hochrangige Beamte der Bank, darunter ihr Miteigentümer, wurden von BEB-Detektiven über den Verdacht illegaler Aktivitäten bei der Organisation oder Durchführung von Glücksspielen, Lotterien und der Legalisierung (Wäsche) von Erträgen aus Straftaten informiert.

Es wird berichtet, dass nach drei Verdächtigen gefahndet wird und dass Maßnahmen ergriffen werden, um sie an die Ukraine auszuliefern, damit sie sich dort vor Gericht verantworten müssen.