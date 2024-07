Zwei Jahre seit der Besetzung von Lyssytschansk: Erinnerungen an die Einnahme der Stadt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Am 3. Juli 2022 besetzte die russische Armee Lysytschansk in der Region Luhansk. Das ukrainische Militär zog sich aus der Stadt auf stärker befestigte Stellungen zurück. Erinnerungen von Vladyslav Hurtovyi, einem Binnenflüchtling aus Lyssytschansk, und der Verlauf der Ereignisse im Jahr 2022

Vor zwei Jahren zogen sich die ukrainischen Verteidiger organisiert aus Lyssytschansk zurück, als die Stadt von den russischen Besatzungstruppen umzingelt war. Nach Angaben des damaligen Leiters der Militärverwaltung der Region Luhansk, Serhij Hajdaj, gelang es den Streitkräften der Ukraine, die Stadt ohne Verluste zu verlassen. Die Verteidiger nahmen weitere befestigte Stellungen ein. Suspilne Donbass erinnert an diese Ereignisse.

Zu diesem Zeitpunkt befanden sich noch etwa 15.000 Menschen in der fast hunderttausend Einwohner zählenden Stadt. Freiwillige und Polizisten konnten die Bewohner von Lyssytschansk ausschalten, aber nicht in Massen, sondern in kleinen Gruppen.

Es wurde unmöglich, humanitäre Hilfe nach Lysytschansk zu liefern. Am 25. Juni versuchten die russischen Truppen, Lyssytschansk von Süden her zu blockieren. Am 29. Juni brachen in den Außenbezirken der Stadt Kämpfe aus.

Am 3. Juli 2022, als russische Truppen die Kontrolle über Zolotariwka übernahmen und Werchnekamianka stürmten, waren die ukrainischen Verteidiger gezwungen, Lyssytschansk zu verlassen, um ihr Personal zu retten. Nach Angaben des damaligen Leiters der regionalen Militärverwaltung von Luhansk, Serhij Hajdaj, gelang es ihnen, Lyssytschansk ohne Verluste zu verlassen und weitere befestigte Stellungen einzunehmen.