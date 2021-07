Zweiter Tag in Folge - ukrainischer Soldat im Donbas getötet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Westi. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Infolge des Beschusses durch illegale bewaffnete Gruppen im Donbass wurde ein ukrainischer Soldat getötet. Dies wurde am Montag, den 5. Juli, vom Pressezentrum des Hauptquartiers der Operation der Vereinten Nationen berichtet.

Drei weitere ukrainische Militärangehörige wurden verwundet.

„Heute, am 05. Juli, haben bewaffnete Formationen der Russischen Föderation erneut gegen das Waffenstillstandsregime verstoßen und die Stellungen der ukrainischen Verteidiger im Verantwortungsbereich der operativ-taktischen Gruppe Vostok beschossen. Infolge des Beschusses wurde ein Soldat getötet und drei wurden verwundet“, heißt es in der Facebook-Nachricht.

Die ukrainischen Militärs wurden dringend evakuiert und in eine medizinische Einrichtung gebracht.

Vertreter der Militäreinheit und eine Arbeitsgruppe des Militärischen Strafverfolgungsdienstes der Streitkräfte der Ukraine sind am Ort des Geschehens tätig.

Die Aktionen der bewaffneten Formationen der Russischen Föderation wurden den OSZE-Vertretern über die ukrainische Seite des JCCC gemeldet.

Am Vortag wurde berichtet, dass ein ukrainischer Soldat der Vereinigten Streitkräfte durch den Beschuss lebensgefährliche Verletzungen erlitten hatte.

Zuvor wurde berichtet, dass es in den letzten 24 Stunden, am 4. Juli, sechs Verstöße gegen das Waffenstillstandsregime im Bereich der Operation der Vereinten Streitkräfte gab.

In der Nähe von Vodyane, in der Region Asow, setzten die feindlichen Truppen zweimal Granatwerfer verschiedener Systeme und Kleinwaffen ein. In der Nähe von Avdyivka eröffnete der Feind das Feuer aus automatischen Panzerfäusten und großkalibrigen Maschinengewehren.

In der Nähe des Dorfes Mirne beschoss der Feind unsere Stellungen mit Maschinengewehr- und Panzerabwehrgranatwerfern. In der Nähe von Beresowaja feuerte der Feind automatische Panzerfäuste ab. In Richtung Taramtschuk beschoss der Feind ukrainische Stellungen mit Panzerabwehrgranatwerfern und großkalibrigen Maschinengewehren.