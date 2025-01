Russische Föderation besetzt drei weitere Dörfer - DeepState

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Besatzungstruppen haben Peschanoye, Slawjanka und Jasenowo im Donbass eingenommen und sind in die Nähe weiterer Dörfer vorgerückt.

Russische Truppen haben drei Siedlungen in der Region Donezk eingenommen. Dies meldete das DeepState-Projekt in der Nacht zum Freitag, den 17. Januar.

Es wird festgestellt, dass die russischen Angreifer Peschanoye, Slawjanka und Jasenowo in der Region Donezk besetzt haben. Außerdem, so die Analysten des Projekts, ist der Feind in andere Gebiete vorgedrungen.

„Der Feind hat Peschanoye, Slawjanka, Jasenowo besetzt und ist auch in der Nähe von Novoandreyevka, Dachne, Kotlinoye, Zvirovo, in Vremivka und Tschassiw Jar vorgerückt“, so DeepState.

Es gibt keine offizielle Bestätigung für diese Informationen.

Wir werden daran erinnern, dass am Donnerstagabend im Generalstab berichtet wurde, dass der Feind im Laufe des Tages in den Gebieten von 17 Siedlungen angegriffen hat.

