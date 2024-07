Die Ärzte berichteten über den ernsten Zustand von Farion

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Ein Unbekannter hat die Linguistin und Professorin des Lwiwer Polytechnikums Iryna Faryon in der Masaryk-Straße in Lwiw angeschossen.

Irina Farion wurde operiert und auf die Intensivstation verlegt, ihr Zustand ist kritisch. Dies berichtete am Freitag, den 19. Juli, die Leiterin des Anästhesiedienstes der Ersten TMO Lwiw Natalija Matolinets.

Ihr zufolge wurde die frühere Volksvertreterin in einem tiefen Gehirnkoma in die medizinische Einrichtung eingeliefert und hängt jetzt an einem Beatmungsgerät.

„Seit heute ist die Operation zur primären chirurgischen Behandlung der Kopfwunde abgeschlossen und die Patientin wird behandelt. Wir kämpfen weiter um ihr Leben“, sagte sie.

Wir erinnern daran, dass in Lwiw am 19. Juli gegen 19.30 Uhr ein Unbekannter einen Schuss in Richtung einer Persönlichkeit des öffentlichen Lebens und Linguistin in der Nähe ihres Hauses abfeuerte, woraufhin er floh.

Eine spezielle Polizeiaktion zur Festnahme des Schützen ist im Gange. In Lwiw wurde ein Plan „Abfangen“ angekündigt.

Gegen 22.00 Uhr berichteten mehrere Telegram-Kanäle über die Erschießung und Festnahme des Angreifers auf Irina Farion. Diese Information wurde von den Strafverfolgungsbehörden dementiert.

Der ukrainische Innenminister Ihor Klymenko sagte, dass der Angriff auf Irina Faryon als versuchter vorsätzlicher Mord (Teil 2 von Artikel 15, Teil 1 von Artikel 115 des Strafgesetzbuches der Ukraine) eingestuft wurde.

Wir haben berichtet, dass das Berufungsgericht in Lwiw am 29. Mai entschieden hat, Irina Faryon wieder als Professorin für ukrainische Sprache am Institut für Geisteswissenschaften der Nationalen Universität Lwiw Polytechnic einzusetzen.