Die Ölpreise stiegen aufgrund von Nachrichten aus den USA sprunghaft an

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Weltmarktpreise für Referenzölsorten stiegen spürbar an und überschritten die Marke von 82 $ pro Barrel. Dies geht aus den Handelsdaten vom Mittwoch, 21. Dezember, hervor.

So stiegen die Kosten für Futures für Brent-Öl mit Lieferung im Februar an der Londoner ICE Futures Exchange um 2,21 $ (+2,76 %) auf 82,20 $ pro Barrel.

Unterdessen stiegen die WTI-Futures für die Februar-Auslieferung an der NYMEX ebenfalls um $ 2,05 (+2,69 %) auf $ 78,28 pro Barrel.

Die Preise für Schwarzes Gold stiegen nach der Veröffentlichung von Daten des US-Energieministeriums über einen erheblichen Abbau der Lagerbestände im Land in der vergangenen Woche. Sie sank um 5,9 Mio. Barrel auf 418,23 Mio. Barrel. Marktanalysten erwarteten hingegen einen geringeren Rückgang von 2,5 Mio. Barrel.

Die Benzinvorräte stiegen um 2,53 Mio. Barrel auf 226,11 Mio. Barrel, die Destillate sanken um 242.000 Barrel auf 119,93 Mio. Barrel.

Außerdem zeigte sich in dieser Woche am Ölmarkt, dass das Vertrauen der Anleger in das künftige Nachfragewachstum in China angesichts des Auslaufens der COVID-19-Nulltoleranzpolitik gestiegen ist. Die chinesischen Behörden verhängen noch keine Quarantäne in den Städten, da die Zahl der Krankheitsfälle zunimmt, was einen Anstieg der Nachfrage nach Rohöl…