Der österreichische Bundeskanzler ist in Kiew eingetroffen

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj und der österreichische Bundeskanzler Karl Nehammer haben am Samstag, den 9. April, in Kiew ein Treffen begonnen.

„Österreich unterstützt uns im Widerstand gegen die russische Aggression. Der Besuch von Bundeskanzler Karl Nehammer in Kiew ist ein wichtiges Zeichen der Solidarität mit dem ukrainischen Volk“, so das Präsidialamt in einer Erklärung.

Nehammer selbst sagte, dass Österreich helfen werde, das humanitäre Leid des ukrainischen Volkes zu lindern und den Krieg zu beenden.

„Vielen Dank für das offene und ehrliche Gespräch und den herzlichen Empfang in Kiew, Wladimir Selenskyj. Österreich weiß, was das ukrainische Volk im Moment durchmacht. Wir werden auf jede erdenkliche Weise helfen, das humanitäre Leid zu lindern und diesen Krieg zu beenden“, schrieb Nehammer auf Twitter.

Am Tag zuvor besuchte die Chefin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, Kiew. Sie besuchte Butscha und traf auch mit Selenskyj zusammen, dem sie einen Fragebogen zum EU-Beitritt der Ukraine überreichte.