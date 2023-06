Über den Regionen Odessa und Mykolajiw sind Luftkämpfe im Gange

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Am Himmel über den Regionen Odessa und Mykolajiw sind Kampfhandlungen im Gange. Der Feind greift mit Kampfdrohnen an. Dies wurde in der Nacht zum Samstag, 10. Juni, von OK South berichtet.

Es wird festgestellt, dass am Himmel über den Regionen Odessa und Mykolajiw Kampfhandlungen gegen Drohnen Shahed-136/131 stattfinden.

OK South warnt, dass der Luftkampf dazu führen kann, dass Trümmer fallen, Gebäude und andere Objekte Feuer fangen. Die Bewohner werden gebeten, in Schutzräumen zu bleiben, nicht zu filmen und keine Flugabwehr zu unterrichten.