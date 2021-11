14 Beschuss im Donbass, Kämpfer verwundet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Im Laufe des Tages kam es im Donbass zu 14 Verstößen gegen die Waffenruhe, von denen sechs den Einsatz von Waffen betrafen, die gemäß den Minsker Vereinbarungen verboten sind. Dies wurde in einem morgendlichen Briefing durch das Joint Forces Operation Headquarters mitgeteilt.

„In Richtung Marinka feuerten die Separatisten 82-mm-Mörser und großkalibrige Maschinengewehre ab. In der Nähe von Prychepilivka verübten die Söldner zwei Angriffe mit Granatwerfern verschiedener Systeme, großkalibrigen Maschinengewehren und anderen Kleinwaffen. In Richtung Nowotoschkiwske eröffnete der Feind zweimal das Feuer mit Granatwerfern verschiedener Systeme, großkalibrigen Maschinengewehren und anderen Kleinwaffen. In der Nähe von Travneve beschoss der Feind unsere Stellungen mit automatischen Panzerfäusten“, heißt es in dem Bericht.

Es wird auch festgestellt, dass die Separatisten 120 mm Mörser in der Nähe von Novoalexandrovka abgefeuert haben.

Die Stellungen in der Nähe von Novozvanovka wurden zweimal von 122 mm Artillerie, 82 mm Mörsern, Handgranatwerfern und großkalibrigen Maschinengewehren beschossen.

In Richtung Muratovo schoss der Feind mit 152 mm Artillerie. In der Nähe von Popasna wurden Mörser des Kalibers 82 mm und Handgranatwerfer zur Panzerabwehr unter Beschuss genommen. In Richtung Pisky feuerte der Feind mit Handgranatwerfern und Handfeuerwaffen auf die Panzer.

In Richtung Newelske eröffnete der Feind das Feuer mit 120 mm Mörsern.

Darüber hinaus wurde ein unbemanntes Luftfahrzeug, wahrscheinlich vom Typ Orlan-10, beim Überfliegen der Kontaktlinie in der Region Luhansk registriert.

Infolge des Beschusses wurde ein Soldat der Vereinigten Streitkräfte verwundet. Er wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Sein Gesundheitszustand ist zufriedenstellend.

