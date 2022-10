530 Tote in befreitem Gebiet von Charkiw gefunden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Seit dem 7. September wurden 530 tote Zivilisten in den befreiten Gebieten der Region Charkiw gefunden. Dies teilte der Erste Stellvertretende Innenminister Jewhen Jenin während eines Telethon mit, berichtet der Pressedienst des ukrainischen Innenministeriums.

Es wird berichtet, dass die Leichen der meisten Toten Anzeichen eines gewaltsamen Todes aufweisen.

„Seit dem 7. September und bis heute wurden bereits 530 Leichen von Zivilisten in den enteigneten Gebieten der Oblast Charkiw gefunden. Es ist erwiesen, dass all diese Menschen während der vorübergehenden Besetzung und infolge krimineller Handlungen der feindlichen Armee starben. Davon waren 225 Frauen, 257 Männer und 19 Kinder. 29 weitere Personen sind nicht identifiziert worden. Die Gesamtzahl der durch die russische Militäraggression in der Region Charkiw getöteten Zivilisten beläuft sich derzeit auf 1.350 Menschen, und diese Zahl steigt fast täglich“, sagte Jenin.