Su-57-Kampfjet wird zum ersten Mal in Russland abgeschossen - der Verteidigungsnachrichtendienst der Ukraine

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Am 8. Juni 2024 wurde ein russischer Su-57 Mehrzweck-Kampfjet auf dem Flugplatz von Akhtubinsk in der Region Astrakhan der Russischen Föderation, 589 Kilometer von der Kontaktlinie entfernt, abgeschossen.

Dies meldete der Verteidigungsnachrichtendienst der Ukraine, der Satellitenbilder vom Abstellen des Flugzeugs auf dem russischen Flugplatz zur Verfügung stellte.

„Die Bilder zeigen, dass die Su-57 am 7. Juni intakt war und am 8. Juni Krater von der Explosion und charakteristische Brandflecken in ihrer Nähe auftauchten, die von einem Brandschaden herrühren“, hieß es in der Erklärung. Nach Angaben der Agentur ist die Su-57 der modernste Kampfjet Moskaus, der in der Lage ist, Ch-59- und Ch-69-Raketen für Angriffe einzusetzen. Die russischen Luft- und Raumfahrtstreitkräfte haben nur wenige Einheiten dieser Kampfflugzeuge im Einsatz.

„Die Niederlage der Su-57 ist der erste derartige Fall in der Geschichte“, fügte der Verteidigungsnachrichtendienst hinzu.

Am Tag zuvor wurde berichtet, dass Drohnen des Verteidigungsnachrichtendienstes der Ukraine in der Nacht des 8. Juni einen Flugplatz in Nordossetien angegriffen haben.