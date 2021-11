6.000 Schulen in der Ukraine arbeiten aus der Ferne

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Aufgrund der unzureichenden COVID-Impfung der Lehrer in der Ukraine arbeiten 6.000 Schulen aus der Ferne. Dies teilte der Leiter des Bildungsministeriums, Serhij Shkarlet, am Montag, den 1. November, in Telegram mit.

Gleichzeitig befinden sich 3 112 Schulen in der „roten“ Zone, weil nicht alle Teammitglieder geimpft sind:

819 – in der Region Lwiw;

476 – in der Region Dnipropetrovsk;

387 – in der Region Iwano-Frankiwsk.

Gleichzeitig sind die Regionen mit den meisten geimpften Lehrern mit mindestens einer Dosis führend: