8 Fragen zum 30. Jahrestag der Unabhängigkeit der Ukraine - Antworten Max Buzhansky

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Westi. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Anlässlich des 30. Jahrestages der Unabhängigkeit der Ukraine hat Vesti.ua acht Fragen zusammengestellt, auf die einflussreiche Ukrainer – aktuelle und ehemalige Politiker, Beamte, Journalisten und Meinungsführer – eine Antwort geben sollten.

Wir setzen unsere Reihe von Interviews fort. Heute geht es um den Abgeordneten Max Buzhansky von der Fraktion der Volksdiener.

- Was ist der größte Fehler, den die Ukraine und die Ukrainer in den letzten 30 Jahren gemacht haben, und was ist der größte Erfolg?

- Der größte Fehler ist die Infantilisierung und die Erwartung, dass jemand etwas für uns tut, dass sich alles irgendwie von selbst regeln wird, dass sich alle für uns interessieren… Und [diese Haltung] ist ein fortschreitendes Problem. Wir müssen uns ausschließlich auf unsere eigene Kraft verlassen.

Zur größten Errungenschaft: Es fällt mir schwer zu sagen, was wir in 30 Jahren erreicht haben könnten, um es als Errungenschaft zu betrachten. Die Errungenschaft ist, dass unser Land trotz all der Probleme, die wir sehen, noch existiert.

- Wie sehen Sie unser Land in den nächsten 30 Jahren?

- Ich würde es gerne als modernen, europäischen Staat sehen, dessen zentrale Werte wirtschaftlicher Wohlstand und Sicherheit sowie die Achtung der Rechte und Freiheiten sind. Es sollte ein Staat mit sozialem Aufschwung sein, mit einem europäischen Ansatz für Minderheitenrechte. Ohne dies werden wir nicht zu einem erfolgreichen Land werden. Und dies kann erreicht werden, wenn die bestehende humanitäre Politik grundlegend geändert wird.

- Was wollen Sie persönlich in Zukunft für die Ukraine tun?

- Als Bürger und Volksvertreter trete ich jeden Tag für meine Überzeugungen und die meiner Mitarbeiter ein. In diesem Sinne habe ich über die Entwicklung der Ukraine in den nächsten 30 Jahren gesprochen.

Ich glaube, dass wir den Kampf gegen die Verherrlichung des Nationalsozialismus vorerst verstärken müssen. Wir müssen die Straßen sicherer machen und das Recht eines jeden Bürgers auf Bildung gewährleisten – insbesondere das Recht, in der Sprache zu lernen, die er für notwendig hält.

In diesen Fragen ist eine politische Konsolidierung erforderlich, d. h. alle Initiativen sollten auf wirtschaftlichen Erwägungen beruhen. Weil die Menschen Geld verdienen wollen. Wenn wir uns von der Wirtschaft leiten lassen und nicht von irgendwelchen fiktiven Überlegungen, wird sich alles zu einer logischen Kette fügen.

- Wer ist der effektivste Präsident der Ukraine?

- Es ist falsch, wenn ich als Mitglied des politischen Teams die Präsidenten beurteile, ohne Wladimir Zelenski zu bewerten. Und seine Kadenz ist erst zur Hälfte durch, so dass es verfrüht ist, Schlussfolgerungen zu ziehen.

Im Allgemeinen hatten alle Präsidenten ihre Vor- und Nachteile. Alle haben etwas erreicht, alle haben Fehler gemacht… Man sollte Präsidenten niemals eine Superkraft geben. So hat beispielsweise Präsident Poroschenko den Kurs des Landes drastisch geändert, und das Land hat dagegen gestimmt. Die Bürger haben immer die Möglichkeit, bei Wahlen zu reagieren.

- Die ukrainische Unabhängigkeit – wie sieht sie aus?

- Leider sind wir noch nicht in dem Sinne unabhängig, wie wir es in diesem Wort ausdrücken. Ich möchte, dass wir alle unsere Souveränität stärker respektieren und verstehen, dass sie in keiner Richtung gefährdet werden darf – nicht nach Osten, nicht nach irgendwo…

Ich sehe keine Unterstützung durch unsere Partner (an die sich viele in dieser Frage wenden). Unterstützung ist, wenn wir ohne Kosten unterstützt werden. Und wir nehmen Kredite zu einem ziemlich hohen Zinssatz auf. Wir sollten Unterstützung und Kreditvergabe nicht verwechseln. Das Ausleihen ist ein normaler Vorgang: Sie verleihen an Freunde und an alle, zu denen sie keine besondere Beziehung haben. Es kommt immer auf die Zahlungsfähigkeit an. Souveränität kann nicht an irgendeine Art von Kredit gebunden sein.

In unseren Beziehungen zu ausländischen Organisationen sind wir selbst in der Lage, Grenzen zu setzen, die wir nicht überschreiten dürfen. Solange wir sie zulassen, tun sie das.

- Welche Schritte sollte die Ukraine ihrerseits unternehmen, um den Krieg im Donbas zu beenden und die Krim zurückzugewinnen?

- Um ehrlich zu sein, sind mir keine Schritte bekannt, die wir in absehbarer Zeit unternehmen könnten, um die Krim zurückzugeben. Aber um den Donbass zurückzugeben, müssen wir zuallererst die Einstellung der im Donbass lebenden Bürger uns gegenüber ändern. Sie müssen uns gegenüber loyal werden. Loyaler als sie es jetzt sind, und loyaler als sie es gegenüber der Russischen Föderation sind.

Dazu müssen wir in unserem Land Bedingungen schaffen, auf die sie blicken und sagen können: Ja, das Land verändert sich, die Poroschenko-Zeit gehört der Vergangenheit an, das ist das Land, in dem wir leben wollen. Indem wir an diese Position unserer im Donbass lebenden Bürger appellieren, könnten wir aus einer starken Position heraus mit Russland verhandeln.

- Wie lassen sich Korruption und Oligarchen in der Ukraine besiegen?

- Warum sollten wir die Oligarchen schlagen? Große Unternehmen müssen Steuern zahlen. Sehr große Unternehmen, zu denen die Oligarchen gehören, beeinflussen die Politik in der ganzen Welt auf die eine oder andere Weise. Außerdem stellt sich sehr oft heraus, dass unsere oligarchischen Geschäfte außerhalb der Reichweite des Gesetzes liegen. Aber dafür haben wir all die Mechanismen eingeführt, deren Einführung unsere westlichen Partner gefordert haben…

Auch die Korruption kann nicht vollständig besiegt werden. Es geht darum, sie in akzeptablen Grenzen zu halten. Damit jeder korrupte Mensch begreift, dass die Strafe früher oder später auch ihn einholen kann. Es ist auch notwendig, eine mentale Ablehnung der Korruption in der Gesellschaft zu schaffen. Wenn Sie wissen, dass dieser Beamte ein Gehalt von 20.000 Griwna hat, aber korrupt ist, und er zu Ihnen kommt, um einen Maserati zu kaufen, dann verkaufen Sie ihm keinen Maserati.

Unser Problem ist, dass das Land konventionell in zwei Teile geteilt ist. Der eine nimmt und der andere gibt. Leider wollen die letzteren nicht nicht nehmen, sondern zu denen werden, die nehmen. Dies kann auf mentaler Ebene geändert werden, insbesondere durch Bildung, aber nicht in einem Jahr oder 10 Jahren.

- Wie sollte die Frage lauten, über die im ersten nationalen Referendum abgestimmt werden sollte?

- Mir ist kein Thema bekannt, das ein landesweites Referendum erfordert. Eine Reihe von Themen, die aus irgendeinem Grund in unserem Land als umstritten gelten, sind in der Verfassung der Ukraine klar geregelt. Was die anderen möglichen Themen betrifft, so sehe ich keine dringende Notwendigkeit, sie jetzt einem Referendum zu unterziehen.

Ich habe für das Referendumsgesetz gestimmt, weil ich der Meinung bin, dass die Bürger das Recht haben sollten, ihre Meinung in einem Referendum zu äußern. Und wir haben ihnen dieses Recht eingeräumt.

