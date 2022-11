88 % der Ukrainer sehen die Ukraine in der Zukunft als ein wohlhabendes EU-Land - Umfrage

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die meisten Ukrainer glauben, dass die Ukraine in 10 Jahren ein wohlhabendes EU-Land sein wird. Außerdem sind sie bereit, dafür vorübergehende finanzielle Schwierigkeiten in Kauf zu nehmen. Dies bestätigt eine Umfrage des Kiewer Internationalen Instituts für Soziologie (KIIS) vom 21. bis 23. Oktober,

„88 % der Ukrainer glauben, dass die Ukraine in 10 Jahren ein wohlhabendes Land in der EU sein wird. Gleichzeitig teilen 63 % der Befragten diese Meinung voll und ganz, 26 % stimmen eher zu. Nur 5 % der Befragten haben die pessimistische Erwartung, dass die Ukraine in 10 Jahren ein verwüstetes Land sein wird, aus dem die Menschen abwandern“, – heißt es in dem Bericht.

Den Befragten, die die Zukunft der Ukraine optimistisch sehen, wurde auch eine zusätzliche Frage gestellt: Sind sie bereit, 3 bis 5 Jahre lang finanzielle Schwierigkeiten zu ertragen, um ein positives Ergebnis in der Zukunft zu erzielen? Daraufhin antworteten 96 % der Ukrainer, dass sie bereit seien, während des genannten Zeitraums materielle Entbehrungen auf sich zu nehmen, wenn die Ukraine schließlich ein wohlhabendes Land und Mitglied der EU werde.