Die Accordbank hat die Überweisung eines siebenstelligen Betrags für eine Flotte von Marinedrohnen angekündigt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Accordbank hat finanzielle Unterstützung für den Aufbau einer Flotte von Marinedrohnen bereitgestellt. Insbesondere wurde ein siebenstelliger Betrag in lokaler Währung an die Initiative auf der Fundraising-Plattform UNITED24 überwiesen, um Schutz vor Marschflugkörpern zu schaffen, die von russischen Terroristen vom Schwarzen Meer aus abgefeuert werden, so der Pressedienst der Bank.

„Seit Beginn der militärischen Aggression Russlands gegen die Ukraine haben wir monatlich profitable Geschäfte aufrechterhalten, die Zahl der Arbeitsplätze erhöht und fast 30 neue Filialen eröffnet. Jetzt arbeiten wir daran, in naher Zukunft eine Filiale der Accordbank in Cherson zu eröffnen. Dies ist unsere professionelle Antwort auf den Feind. Aber das Hauptergebnis des Akkordbank-Teams ist eine systematische und regelmäßige Unterstützung der ukrainischen Streitkräfte“, – kommentierte Olexij Rudnev, Vorstandsvorsitzender der Akkordbank, den Beitritt zur Drohnenflotte.

Der Pressedienst der Bank teilte auch mit, dass ihr Finanzinstitut zuvor die Serhij Pritula Foundation beim Kauf von RAM II UAV-Drohnen und bei der Übergabe von gepanzerten Fahrzeugen und Pickups an verschiedene Einheiten der ukrainischen Streitkräfte finanziell unterstützt hat.