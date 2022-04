Acer hat seine Geschäftstätigkeit in Russland eingestellt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der große taiwanesische Hersteller von Computerhardware und -elektronik Acer hat beschlossen, seine Aktivitäten in Russland einzustellen. Dies wurde am Freitag, den 8. April, auf der Website des Unternehmens bekannt gegeben.

„Acer hält sich strikt an die geltenden Gesetze und internationalen Handelsbestimmungen und beobachtet auch den Konflikt zwischen Russland und der Ukraine sehr genau. Aufgrund der jüngsten Entwicklungen hat Acer beschlossen, sein Geschäft in Russland einzustellen“, heißt es in der Erklärung.

Acer hofft, dass der Frieden in der Ukraine so bald wie möglich wiederhergestellt wird. Das Unternehmen arbeitet auch mit mehreren internationalen Agenturen und Nichtregierungsorganisationen zusammen, um den Opfern humanitäre Hilfe zu leisten.

Anfang dieser Woche wurde berichtet, dass der in den USA ansässige Entwickler und Hersteller von elektronischen Geräten und Computerkomponenten, Intel, seine Tätigkeit in Russland eingestellt hat. Das Unternehmen hat die Lieferungen an Kunden in Russland und Weißrussland bereits eingestellt.

