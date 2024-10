Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der Beschuldigte wurde über den Verdacht des Staatsverrats informiert, der unter dem Kriegsrecht begangen wurde. Er befindet sich in Gewahrsam.

Während der Sicherheitsmaßnahmen in Sumy wurde ein FSB-Agent festgenommen. Es stellte sich heraus, dass es sich um einen 22-jährigen aus Cherson handelte, der russische Angriffe auf die Verteidigungskräfte in der Nähe des Gebiets der Kursk-Operation vorbereitete. Dies teilte der Sicherheitsdienst der Ukraine am 11. Oktober mit.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Figur, um die feindliche Aufgabe zu erfüllen, einen Umweg über das Gebiet machte, wo sie mit Hilfe eines Mobiltelefons heimlich die Standorte der militärischen Einrichtungen filmte. Der Agent schickte die empfangenen Videodateien mit Georeferenzierung an seinen Kontaktmann, dessen Identität bereits vom Sicherheitsdienst der Ukraine festgestellt worden war.

Der Sicherheitsdienst der Ukraine entlarvte den Agenten im Voraus und verhinderte so die Weitergabe von Informationen an den Feind. Gleichzeitig wurden umfassende Maßnahmen zur Sicherung der Standorte der Verteidigungskräfte ergriffen.

Den Ermittlungen zufolge wurde der junge Mann im August dieses Jahres vom FSB aus der Ferne rekrutiert, als er auf der Suche nach schnellem Geld in Telegram-Kanälen war.

Der Beschuldigte wurde wegen des Verdachts auf Staatsverrat unter dem Kriegsrecht angezeigt. Der Angreifer befindet sich in Gewahrsam. Ihm droht eine lebenslange Freiheitsstrafe mit Beschlagnahmung des Vermögens.

Wir werden daran erinnern, dass der Sicherheitsdienst in den Streitkräften der Ukraine mobilisierte Agenten Russlands festgenommen hat, um die russischen Angriffe auf die ukrainische Armee zu korrigieren.

Zuvor hatte der Sicherheitsdienst der Ukraine FSB-Agenten festgenommen, die Raketen auf die Region Dnipropetrowsk gerichtet hatten.