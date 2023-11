Alle Direktoren der Forstbetriebe in der Region Riwne sind entlassen worden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Das staatliche Unternehmen Lesa Ukrajiny hat alle Direktoren seiner Filialen in Riwne wegen „chronischer Probleme“ entlassen. Dies teilte der Generaldirektor Juri Bolohovets am Mittwoch, den 29. November auf Facebook mit.

„Wie letzte Woche versprochen, haben wir in der Forstwirtschaft mit Personalbereinigungen begonnen. Heute wurde die Entscheidung getroffen, alle Direktoren der Filialen in Riwne zu entlassen. Die Probleme in der Region sind chronisch und die Verflechtungen zu tief, daher müssen wir den Kader des lokalen Managements komplett erneuern“, schrieb er.

Bolokhovets hofft, dass „Gesetzeshüter und Richter die Arbeit, die wir begonnen haben, zu Ende bringen und die Fälle mit echten Urteilen enden.“

Ihm zufolge werden die neuen Leiter der Forstwirtschaft im Rahmen eines offenen Personalwettbewerbs bestimmt – die Ausschreibung wird in Kürze auf der Website des Staatsbetriebs Forsten der Ukraine erscheinen.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass Jurij Bolochowez am 24. November im Anschluss an die Ergebnisse offizieller Untersuchungen, die ein Jahr lang andauerten, personelle Säuberungen auf allen Ebenen des Staatsbetriebs Forsten der Ukraine ankündigte.

Einige Tage später entdeckten die Gesetzeshüter, dass ein Abgeordneter des Regionalrats von Riwne, Witalij Sukhovych, ein Vermögen in Millionenhöhe besitzt. Er ist auch der stellvertretende Leiter des Forstamtes Polesie der Lesa Ukrajiny DSKhP.