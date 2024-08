Die Angreifer beschossen eine Feuerwache in Pokrovsk

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Druckwelle und die Trümmer beschädigten die Rollläden der Feuerwache, die Fenster und die Decken in den Büros.

Die Russen haben in der Nacht zum 31. August Pokrovsk in der Region Donezk beschossen. In der Stadt wurde die Feuer- und Rettungswache beschädigt. Darüber berichtet der staatliche Rettungsdienst der Ukraine.

In der Nacht zum 31. August beschossen russische Truppen erneut die Stadt Pokrowsk.

„Die Druckwelle und die Trümmer haben die Walzen des Feuerwehrdepots, die Fenster, die Decken in den Büros, das Einsatzfahrzeug und das Tanklöschfahrzeug beschädigt“, heißt es in der Meldung.

Die staatlichen Rettungsdienste stellen fest, dass das Personal nicht verletzt wurde.