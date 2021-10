Angriff auf Journalisten in der Ukreximbank: neue Verdächtigungen bekannt gegeben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Strafverfolgungsbehörden haben den Verdacht auf eine weitere Person geäußert, die in den Fall der Behinderung der beruflichen Tätigkeit von Journalisten des Programms Scheme verwickelt ist. Dies teilte die Staatsanwaltschaft der Stadt Kiew am Freitag, 6. Oktober, mit.

Insbesondere wurde ein Sicherheitsbeamter der Ukreximbank verdächtigt, vorsätzlich Gewalttaten gegen Journalisten verübt zu haben (Artikel 171 Teil 1, 3, Artikel 126 Teil 1 des ukrainischen Strafgesetzbuchs).

Der Name des Verdächtigen wurde nicht genannt, aber es handelt sich wahrscheinlich um den Direktor der Bankensicherheitsabteilung der Ukreximbank, Igor Telbizov. Er wurde vom Aufsichtsrat der Bank im Zusammenhang mit dem Angriff auf die Schem-Journalisten suspendiert.

Darüber hinaus wurden zwei weitere Personen, die in den Fall verwickelt sind – Bankchef Yevhen Metsger und der Direktor der Abteilung für Informationspolitik der Ukreximbank, Wladimir Pikalov – unter neuen Verdacht gestellt.

Die Behinderung der rechtmäßigen beruflichen Tätigkeit von Journalisten (Artikel 171, Teil 1 und 3 des ukrainischen Strafgesetzbuchs) wird nun als Freiheitsentzug (Artikel 146 des ukrainischen Strafgesetzbuchs) eingestuft.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass Schemy am 8. Oktober eine Untersuchung über die Ukreximbank veröffentlicht hat. In dem Bericht wird behauptet, dass die Staatsbank einen Kredit in Höhe von 60 Mio. USD an die Firma des Geschäftsmanns Serhij Bryukhovetskyy vergeben hat, dessen Unternehmen im besetzten Teil der Region Donezk tätig ist und Steuern an die Volksrepublik Donezk zahlt.